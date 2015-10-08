Гетце: «Никогда не думал об уходе из «Баварии»

Полузащитник «Баварии« Марио Гетце признался, что с первого дня в этому клубе, он даже не думал о смене места работы.

«С первого дня пребывания в этом клубе я почувствовал себя игроком «Баварии». Признаюсь, что я никогда не думал о том, куда можно перейти. Даже прошедшим летом – у меня никогда не было ни одной мысли об уходе из «Баварии», – признался Гетце.

Напомним, что Гетце подписал долгосрочный контракт с мюнхенской «Баварией» в апреле 2013 года. За трансфер игрока сборной Германии «мюнхенцы» раскошелились на 37 миллионов евро. Этот переход побил трансферный рекорд для немецких футболистов на тот период.

В текущем сезоне Гетце провел в Бундеслиге семь игр, в которых он забил один гол.