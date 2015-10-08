Контракт Клоппа и «Ливерпуля» будет рассчитан на 3 года

В четверг вечером немецкий специалист Юрген Клопп должен прибыть в «Ливерпуль» для подписания контракта с клубом. Известно, что он будет рассчитан на три года. Вечером пятницы Клопп будет официально представлен в новом качестве.

Также стали известны имена ассистентов Клоппа – с ними он работал в дортмундской «Боруссии». Это Желько Бувач и Петер Кравец.

Напомним, что «Боруссию» Клопп дважды приводил к чемпионству в Германии, завоевывал Кубок и Суперкубок Германии, а также становился финалистом Лиги чемпионов.