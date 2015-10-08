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    • Ярцев: «Чем больше в команде умных полузащитников, тем ярче и интересней игра»

    Ярцев: «Чем больше в команде умных полузащитников, тем ярче и интересней игра»

    Бывший наставник «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев не видит проблем во взаимодействии в средней линии Романа Широкова и Ивелина Попова.

    «Сейчас много споров о том, не мешают ли друг другу в «Спартаке» Попов и Широков. Я же считаю, что чем больше в команде умных полузащитников, тем ярче и интересней ее игра. Не мешает же в ЦСКА Еременко, Дзагоеву или Натхо. В 1996-м у нас в «Спартаке» была целая россыпь талантливых хавбеков – Цымбаларь, Титов, Тихонов, Аленичев, Кечинов, Безродный, Головской, Мелешин, Коновалов... Потому эта линия и считалась ведущей», – сказал Ярцев.

    В матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартаку» предстоит встреча с «Локомотивом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 16:28
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    Комментарии (2)
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    mgordeev
    1444400036
    Только непонятно, как это вяжется с фирменной Аленичевской схемой в 7 защитников
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    ologreds
    1694997029
    numo444750
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