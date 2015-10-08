Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Адвокат Блаттера: «Мой клиент разочарован решением комитета по этике»

    Адвокат Блаттера: «Мой клиент разочарован решением комитета по этике»

    Адвокат Ричард Каллен, который представляет интересы президента ФИФА Зеппа Блаттера, заявил, что его клиент разочарован решением дисциплинарного комитета.

    «Блаттер разочарован тем, что комитет по этике не следовал кодексу этики и дисциплинарному кодексу ФИФА, которые предполагают возможность быть выслушанным.

    Комитет по этике принял решение, основываясь на неверном понимании действий прокуратуры Швейцарии. Ведь она начала расследование, но никаких обвинений выдвинуто не было. При этом прокуратура должна будет закрыть дело, если расследование в течение двух недель не найдет никаких доказательств вины. Блаттер же хочет представить доказательства, что он никак не нарушал закон», – заявил Каллен.

    Напомним, что Мишель Платини отстранен от исполнения своих обязанностей на срок в 90 дней. Срок наказания может быть продлен не более чем на 45 дней. На такой же срок отстранены президент ФИФА Зепп Блаттер и генеральный секретарь организации Жером Вальке.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2015 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    neveldomha
    1444310901
    В 79 лет не стоит разочаровываться. Позади уже куда как больше, по сравнению с тем, что ждет впереди. Если и стоит, то только удивляться.
    Ответить
    ologreds
    1694997029
    numo444746
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+