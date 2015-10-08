Адвокат Блаттера: «Мой клиент разочарован решением комитета по этике»

Адвокат Ричард Каллен, который представляет интересы президента ФИФА Зеппа Блаттера, заявил, что его клиент разочарован решением дисциплинарного комитета.

«Блаттер разочарован тем, что комитет по этике не следовал кодексу этики и дисциплинарному кодексу ФИФА, которые предполагают возможность быть выслушанным.

Комитет по этике принял решение, основываясь на неверном понимании действий прокуратуры Швейцарии. Ведь она начала расследование, но никаких обвинений выдвинуто не было. При этом прокуратура должна будет закрыть дело, если расследование в течение двух недель не найдет никаких доказательств вины. Блаттер же хочет представить доказательства, что он никак не нарушал закон», – заявил Каллен.

Напомним, что Мишель Платини отстранен от исполнения своих обязанностей на срок в 90 дней. Срок наказания может быть продлен не более чем на 45 дней. На такой же срок отстранены президент ФИФА Зепп Блаттер и генеральный секретарь организации Жером Вальке.