Фабрегас: «Сделаю все, что попросит Моуринью»

Полузащитник «Челси« Сеск Фабрегас поделился мнением о главном тренере лондонцев Жозе Моуринью.

«Моуринью – лучший тренер в истории клуба и лучший из тех, кто может быть у нас. Он лично помог мне в очень трудный период карьеры и он придает мне уверенность в себе .

Я сделаю все, что он просит. Когда мы остаемся лицом к лицу он очень помогает мне и я уважаю его за это.

«Челси» сейчас не в порядке, но у нас есть лучший тренер для этого клуба. Люди не забыли, что пять месяцев назад мы выиграли чемпионат и кубок, мы должны очень быстро изменить ситуацию», – сказал Фабрегас.