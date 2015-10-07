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    • Симонян: «Клубы должны быть готовы играть в декабре или вообще не участвовать в Кубке»

    Симонян: «Клубы должны быть готовы играть в декабре или вообще не участвовать в Кубке»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что российские клубы не должны протестовать против решения провести матчи 1/4 Кубка России в начале декабря.

    «А почему мы этот вопрос задаем Российскому футбольному союзу, а не УЕФА, который проводит еврокубки в зимние сроки? Ведь тоже можно сказать, что УЕФА не считается с нами. Можно ли российским клубам играть в это же время? Мой ответ: пожалуйста, выходите из ситуации или не участвуйте. Да даже если мы вновь вернeмся к системе проведения чемпионата «весна-осень», то так же будем начинать ранней весной и заканчивать поздней осенью или зимой.

    Отличие от советских времен в том, что календарь тогда не был таким насыщенным, и то уложиться до декабря было довольно сложно, а сейчас ведь клубы ставят вопрос о том, чтобы увеличить Премьер-лигу до 18 команд. Нужно адаптировать поля и стадионы, другого выхода нет», – подчеркнул Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    07.10.2015 16:19
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    Комментарии (7)
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    stas-kst
    1444224815
    Проводите на юге страны, почему нет то? пусть это будет нейтральное поле, если в центральной части будет мороз
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    Garrincha58
    1444227097
    совсем с ума сбрендил вот к чему приводят руководители в 80 лет давай те страной управлять тоже в 80 лет а в Лукойле в 60 лет выгоняют на пенсию вот и сравните
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    Garrincha58
    1444227707
    ой господа а ему ведь уже все 88 так что извиняйте тогда можно еще поуправлять
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    Barsuk52
    1444230094
    ставить календарь что б зимние туры на юге играть домашние игры например Ростов ,терек,анжи ,кубань, краснодар
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1444233965
    ДА ЛАДНО ВАМ СУДАРЬ...ПОКА У НЕГО С МОЗГАМИ ВСЁ В ПОРЯДКЕ...ТЕМ БОЛЕЕ ЭТО КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ...А НЕ ЕГО ЛИЧНОЕ
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    nemolod
    1444246262
    В советские времена практически все позднеосенние и ранневесеннние матчи проводились на южных полях,а большинство игр ,в том числе и финал Кубка в начале августа в день Физкультурника!
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    ologreds
    1694997034
    numo444654
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