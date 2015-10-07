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    Драгович: «Челси» является фаворитом Лиги чемпионов»

    Защитник киевского «Динамо« Александр Драгович рассчитывает добыть очки в домашнем матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Челси«.

    «У нас сильная команда. Есть и сильные индивидуально игроки, каким является Андрей Ярмоленко. Мы действительно показываем хорошую игру. В Лиге чемпионов мы хотели победить не только «Маккаби», чего мы добились в тяжелых погодных условиях на поле соперника, но и в первом матче с «Порту». В поединке с «Челси» дома мы способны на многое, хотя этот клуб, я думаю, является фаворитом», – сказал Драгович.

    Напомним, что матч «Динамо» с «Челси» состоится 20 октября в Киеве.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    07.10.2015 12:02
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    Комментарии (2)
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    Simunich
    1444218304
    Фаворитом матча а не ЛЧ!!! Лишь бы заголовок позвонче статье придумать...мдаа уж
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    ologreds
    1694997036
    numo444619
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