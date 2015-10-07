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    Собянин: «В будущем «Лужники» не будут пустовать»

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подробностях реконструкции столичного стадиона «Лужники», а также о перспективах использования объекта после проведения чемпионата мира-2018.

    «Лужники же всегда использовались не только как спортивная площадка, но и как место для проведения крупных культурных мероприятий. Так будет в будущем и «Лужники» не будут пустовать.

    Мы прибавляем всего пару тысяч мест, поэтому кардинальных перемен с точки зрения вместимости не случится. С точки зрения комфорта – да, здесь появится совершенно другое, более качественное пространство, где будет удобно разным категориям зрителей и спортсменам.

    Другое дело стадион «Спартак«, ЦСКА или «Динамо« – об их использовании стоит задуматься. Но это сделает инвестор – тот, кто их строит. Пусть у него голова болит, как их окупать», – считает Собянин.

    Источник: «АиФ»

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    07.10.2015 10:35
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    Комментарии (2)
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    Рулон Обоев
    1444205173
    Снова рынок вещевой вокруг и внутри будет. С камазов будут опять шмотьем торговать.
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    ologreds
    1694997036
    numo444613
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