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    • Муса стал капитаном сборной Нигерии после изгнания из команды Эньямы

    Муса стал капитаном сборной Нигерии после изгнания из команды Эньямы

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса избран новым капитаном сборной Нигерии после того, как прежний капитан Винсент Эньяма был игнан из команды ее главным тренером Сандеем Олисе.

    Эньяма приехал в расположение сборной с опозданием, поскольку в воскресенье был занят похоронами матери. В сентябре вратарь пропустил игры против Танзании и Нигера, а тренер на вопрос об отсутствии футболиста попросил узнать о причинах у самого Эньямы. В этот раз он должен был присоединиться к команде не позже понедельника, однако прибыл во вторник.

    Вскоре после прибытия его выдворила охрана отеля. Официальные лица пока своих комментариев на эту тему не давали.

    Сборной Нигерии предстоят товарищеские матчи против Конго и Камеруна.

    Источник: Goal.com

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    07.10.2015 00:50
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    Комментарии (2)
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    sour12
    1444613193
    что сказать несколько лет он был быстрым молодым парнем, теперь капитан сборной своей страны где все почти из АПЛ =))) поздравляем его и его сводного папу ЛВС =)))))))) только хороший тренер может сделать из начинающего футболиста капитана сборной!
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