Муса стал капитаном сборной Нигерии после изгнания из команды Эньямы

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса избран новым капитаном сборной Нигерии после того, как прежний капитан Винсент Эньяма был игнан из команды ее главным тренером Сандеем Олисе.

Эньяма приехал в расположение сборной с опозданием, поскольку в воскресенье был занят похоронами матери. В сентябре вратарь пропустил игры против Танзании и Нигера, а тренер на вопрос об отсутствии футболиста попросил узнать о причинах у самого Эньямы. В этот раз он должен был присоединиться к команде не позже понедельника, однако прибыл во вторник.

Вскоре после прибытия его выдворила охрана отеля. Официальные лица пока своих комментариев на эту тему не давали.

Сборной Нигерии предстоят товарищеские матчи против Конго и Камеруна.