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    Халк: «Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю карьеру»

    Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк рассказал о своей нынешней игровой форме.

    «Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру. Пришло время перенести ее на матчи сборной. Я не боюсь испытаний», – сказал Халк.

    Бразилец вызван в национальную команду, которой предстоит встреча со сборной Чили в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

    «Мы осознаем, какие трудности ждут нас в игре с Чили. Они выиграли Кубок Америки и переживают хорошие времена. Нужно взять ответственность на себя и постараться сыграть как можно лучше. У них не очень высокие игроки, однако они сильны физически».

    Источник: Goal.com

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    07.10.2015 00:20
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    Комментарии (7)
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    veltrener
    1444174643
    Неожиданно и действительно очень приятно слышать о легионере, игроке сборной Бразилии такие сильные слова по поводу карьеры. Получается дня него произошёл прогресс при переходе из португальского чемпа в наш? (Это мои пять копеек по поводу споров чья лига сильнее, российская или португальская и готовы ли мы представлять три клуба в Лиге Чемпионов.) Что касается отборочный игр в сборной. Да вы только вдумайтесь - начались отборы к нашему долгожданному домашнему чемпионату мира. Казалось это ещё так далеко. Но уже скоро начнутся битвы за право попасть на этот турнир. В такие моменты я переполняюсь эмоциями! До последнего не верится, что мы живём в период, когда мировое первенство по лучшей игре в мире пройдёт в нашей стране. Как же это круто предвкушать подобное мероприятие уже сейчас, за три года до его начала)
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    somn
    1444206189
    При всём его нелепом артистизме, он действительно классный игрок.
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    ologreds
    1694997038
    numo444595
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