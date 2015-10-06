Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Панцырев подписал с «Амкаром» новый контракт

    Полузащитник «Амкара» Александр Панцырев подписал с клубом новый контракт, который действует до конца сезона 2017/18. 21-летний футболист играет за «Амкар» с 2012 года, выходя на поле, в основном, за молодежную команду. В прошлом сезоне находился в аренде в «Нефтехимике». Он был вновь заявлен за «Амкар» 31 августа 2015 года.

    «Подписание нового соглашение с Панцыревым – это звенья одной цепи: летом, при формировании команды, мы сделали ставку на приглашение молодых ребят с российским паспортом – Комолова, Джикии, Зайцева, Салугина, вернули из аренды Придюка и Панцырева. На сегодняшний день есть понимание, что в будущем костяк нашей команды должны составлять именно российские футболисты», – рассказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2015 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997040
    numo444563
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+