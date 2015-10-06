Бобан: «Некоторые клубы ведут себя так, будто находятся на планете обезьян»

Бывший полузащитник «Милана» Звонимир Бобан раскритиковал президента миланского клуба Сильвио Берлескони.

«Берлускони был стильным, талантливым и забавным, пока не подался в политику. Я сожалею, что Берлускони-политик подменил собой Берлускони-президента. Я уважаю и прежнего Берлускони, и теперешнего, однако сейчас он превратился в человека, которым я бы быть не хотел», – говорит Бобан.

Также бывший футболист недоволен теми изменениями, которые произошли в футболе за последнее время.

«В мое время «Милан» был организован идеально в отношении идей и методов. Сейчас же некоторые клубы ведут себя так, будто находятся на планете обезьян. Все вращается вокруг денег, а куда подевались настоящие спортивные ценности? Футбол больше не выполняет образовательные и социальные функции, как это было раньше».