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    Орлов: «Никто никогда не играл за «Зенит» так, как Халк»

    Известный комментатор Геннадий Орлов высоко оценил нынешнюю форму нападающего «Зенита» Халка.

    «Халк переживает расцвет. Шесть мячей забил, а главное, сделал уже девять голевых передач. Идет на рекорд чемпионата России среди ассистентов и по системе «гол+пас». Уже и португальцы говорят, что такого Халка не видели в «Порту». Что произошло? Он эмоциональный человек. Приглашение в сборную Бразилии дало ему дополнительный стимул к совершенствованию, к тренировкам», – говорит Орлов.

    По мнению комментатора, никто ранее не играл на таком уровне ни в «Зените», ни вообще в России.

    «Он потрясающе играет! Никто так никогда за «Зенит» не играл. Во все времена. Не было такого футболиста. Думаю, и в России не было – с такой техникой и ударом. Отдельно у кого-то что-то было, но чтобы все сильные качества сочетались в одном человеке… Дай бог, чтобы это продолжалось. Сейчас Халк получает удовольствие от игры».

    При этом Орлов считает, что «Зенит» мог бы добиваться успеха и без Халка.

    «Да, потому что команда есть – Гарай правильно сказал. В прошлом сезоне «Зенит» поехал в Казань играть без Халка и выиграл. Есть Шатов, есть Дзюба, есть Смольников. Халк – лучший, но один человек не побеждает. Побеждает только команда».

    Источник: «Советский спорт»

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    06.10.2015 00:31
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    Комментарии (19)
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    Сармат Ростов
    1444099757
    Не согласен. Без Халка Зенит развалится.
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    BlackMurder
    1444105967
    Халк раскаченое распиаренное порту дно
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    -Сидор Лютый-
    1444110843
    Да,без Халка Зинит-гoвнo.
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    feel_this_sheet
    1444111302
    Живанилду красавец, при сдохшем Данни тащит. главное, что и команда играет уверенно, когда он на поле. без него впереди ребятки не знают что делать. без него Зеня не развалится конечно, но то что уровень игры упадет и будет больше счетов 0-0 это полюбому.
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    Robbaggio
    1444114181
    А на сайте в статистике у Халка 8 передач. Наверное, опять Орлов что-то напутал и лишил кого-то заслуженного паса)
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    neveldomha
    1444115908
    Не надо перегибать. У нас -8 к ЦСКА, а не +. Халк играет хорошо, но эта его манера вечно вопрошать к судьям, бесит. И этот детский каприз сидит в нем и не проходит. Вот когда на поле он будет думать только о футболе, а не о судьях, то он начнет играть отлично.
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    джон базелон
    1444119300
    Как же он меня бесит,вечно спорит в эфире и думает,что Мега умный!
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    -Сидор Лютый-
    1444122398
    Что с Хульком,что без Хульеа-Зенит гoвнищe.
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    Стелс007
    1444123385
    Курбан Курбанов
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    ologreds
    1694997043
    numo444508
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