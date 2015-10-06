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    • Червиченко: «В случае отставки Карпин испортит еще какой-нибудь клуб»

    Червиченко: «В случае отставки Карпин испортит еще какой-нибудь клуб»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера армавирского «Торпедо» Валерия Карпина. Червиченко считает, что наставнику нужно дать поработать подольше.

    «Конечно, Карпину нужно обязательно дать время поработать. Ведь если ему не дать времени в армавирском «Торпедо», он испортит еще какой-нибудь клуб. Пусть уж лучше на одной команде шлифует свое мастерство», – говорит Червиченко.

    После 14-ти туров ФНЛ «Торпедо» имеет девять очков и находится на 19-й позиции в таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2015 00:18
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    EVM
    1444081256
    Червиченко жжет! Это ж нада так на ночь поржать!
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    Диктор
    1444097253
    СЛОВА МОРАЛЬНОГО УРО-ДА
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    -Сидор Лютый-
    1444107339
    Червиченко маладец,последний кто сдел Спартачей Чемпионами.
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    7582145698
    1444115053
    Его слова мудры и правдивы))) Но мы-то валерим!
    Ответить
    vgarakh
    1444387257
    остроумно
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    ologreds
    1694997043
    numo444507
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