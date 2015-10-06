Червиченко: «В случае отставки Карпин испортит еще какой-нибудь клуб»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера армавирского «Торпедо» Валерия Карпина. Червиченко считает, что наставнику нужно дать поработать подольше.

«Конечно, Карпину нужно обязательно дать время поработать. Ведь если ему не дать времени в армавирском «Торпедо», он испортит еще какой-нибудь клуб. Пусть уж лучше на одной команде шлифует свое мастерство», – говорит Червиченко.

После 14-ти туров ФНЛ «Торпедо» имеет девять очков и находится на 19-й позиции в таблице.