Марсьяль: «Возможно, когда-нибудь я и достигну уровня Анри»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал о том, что побудило его выбрать именно этот клуб.

«Для меня «МЮ» – один из пяти лучших клубов мира. Кроме того, я хотел выступать в Лиге чемпионов, и это обстоятельство повлияло на мое решение. Также одним из моих мотивов была личная заинтересованность во мне Луи ван Гаала. Очень важно, чтобы тренер убедился, что на меня можно рассчитывать», – поведал Марсьяль.

Также футболист высказался о сравнении себя с Тьерри Анри.

«Он легенда в Англии, а мне еще предстоит все доказать. Возможно, если я буду упорно трудиться, то когда-нибудь и достигну его уровня, однако сейчас мне до этого далеко».