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    • Шикунов: «Возможно, «Ростов» закроет большую часть долгов до конца октября»

    Шикунов: «Возможно, «Ростов» закроет большую часть долгов до конца октября»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о финансовом положении клуба.

    «Ни для кого не секрет – ситуация в клубе тяжелая. Непростая ситуация сейчас во всех отраслях. Мы хотим как можно быстрее погасить долги, наши большие руководители занимаются этим вопросом. Покрытие долгов идет потихонечку на протяжении всего года, но не в том объеме, в каком хотелось бы. Цифру я назвать не могу. Могу сказать, что руководители плотно общаются с нами, успокаивают нас. До конца месяца, возможно, закроем большую часть долгов. Если в полном объеме – то это будет вообще сказка.

    Мы отправили на кубковый матч дубль, но это не было каким-то сигналом. Многие команды делали то же самое, а говорят, что сигнал отправил только «Ростов». Никакого сигнала не было. Просто отправили на матч дублирующий состав», – заявил Шикунов.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2015 17:26
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    Комментарии (3)
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    Лыков
    1444055587
    Голубев расщедрился?
    Ответить
    kazak161
    1444067398
    Не будут платить вовремя,то можно остаться без Бердыева и команды!
    Ответить
    ologreds
    1694997045
    numo444472
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