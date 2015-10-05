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    Жирков выбыл на одну-две недели

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о состоянии защитника команды Юрия Жиркова, получившего повреждение в матче минувшего тура чемпионата России против ЦСКА.

    «Ничего хорошего в состоянии Жиркова нет, если он поменялся. Хотя он смог доиграть первый тайм. Если у него был спазм, то на неделю он выпадет из строя, – и это наверняка, – а если микроповреждение, то минимум на две. Вопрос держат на контроле и наш тренерский штаб, и доктора сборной России, но пока результатов обследования у нас нет», – проинформировал Кобелев.

    Источник: Р-Спорт

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    05.10.2015 16:50
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    Комментарии (2)
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    Лыков
    1444055354
    В динамо как в собес )
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    ologreds
    1694997045
    numo444470
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