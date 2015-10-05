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    • Ибрагимович: «Не собираюсь останавливаться на достигнутом»

    Ибрагимович: «Не собираюсь останавливаться на достигнутом»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович прокомментировал свое достижение звания лучшего бомбардира в истории французского клуба.

    «Это великолепное ощущение. Каждый раз, когда ты побиваешь какой-то рекорд, это фантастическое чувство. Но я не остановлюсь на достигнутом. Я буду продолжать и хочу демонстрировать свою лучшую игру за этот клуб.

    Никогда не знаешь, что случится в будущем, но то, что я достиг с «ПСЖ» изумительно, и я очень счастлив. Надеюсь, я смогу продолжить двигаться в этом же направлении и творить историю дальше», – заявил Ибрагимович.

    Источник: Goal.com

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    05.10.2015 15:56
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