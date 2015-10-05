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    • Проект Объединенной футбольной лиги Украины и России закрыт

    Проект Объединенной футбольной лиги Украины и России закрыт

    Пресс-атташе Объединенной футбольной лиги Украины и России Андрей Малосолов проинформировал, что проект турнира официально закрыт.

    «Итак, завершилась наша совместная работа с Валерием Георгиевичем Газзаевым в рамках проекта оргкомитета ОФЛ. Начавшись в 2012 году в качестве проекта объединенного чемпионата России и Украины, он трансформировался в предвыборную компанию Валерия Газзаева на пост руководителя РФС. Уверен, труд Валерия Георгиевича еще пригодится нашему футболу, а сам Газзаев непременно вернется в большой футбол», – сообщил Малосолов.

    Напомним, оргкомитет Объединенной футбольной лиги был создан в декабре 2012 года. Генеральным директором проекта стал российский тренер Валерий Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2015 14:36
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    Комментарии (11)
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    Старый Пью
    1444049563
    ну-ну :-)
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    SunRomeS
    1444050742
    А я то все думаю, чем Газзаев сейчас занимается, а он оказывается все зарплату получал за чемпионат, которого и нет , кроме как на бумаге))))) Вот это функции у функционера, дай бог каждому)))
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    Добрый Бобер
    1444050762
    Оперативно.
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    sir_Alex
    1444052411
    Теперь усатому один путь – в аналитики. В компанию к Бубну и Серафимычу
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    Витус Беринг
    1444052560
    Фу слава тебе яйца ! Хоть пачкаться об укроповское Г не надо.
    Ответить
    Смит80
    1444056010
    Проект был изначально утопичным. Реальней создать Открытую Футбольную Лигу в которую войдут клубы России-Белоруссии-Казахстана-А
    рмении, я думаю клубы Финляндии, Азербайджана , Киргизии, тоже проявят интерес если им предложить.
    Ответить
    roman230582
    1444056860
    Вот это новость, неужели кто-то сомневался
    Ответить
    CAXY
    1444058157
    Это не хоккей, где лига чемпионов - второсортный турнирчик. Вся проблема будет в выбивании от уефа квот в еврокубки.
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    nemolod
    1444067940
    Вспомнилось из Маяковского - "Они хотели лигу,ну а вышла ФИ-ГА"!
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    ologreds
    1694997045
    numo444459
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