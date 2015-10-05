Проект Объединенной футбольной лиги Украины и России закрыт

Пресс-атташе Объединенной футбольной лиги Украины и России Андрей Малосолов проинформировал, что проект турнира официально закрыт.

«Итак, завершилась наша совместная работа с Валерием Георгиевичем Газзаевым в рамках проекта оргкомитета ОФЛ. Начавшись в 2012 году в качестве проекта объединенного чемпионата России и Украины, он трансформировался в предвыборную компанию Валерия Газзаева на пост руководителя РФС. Уверен, труд Валерия Георгиевича еще пригодится нашему футболу, а сам Газзаев непременно вернется в большой футбол», – сообщил Малосолов.

Напомним, оргкомитет Объединенной футбольной лиги был создан в декабре 2012 года. Генеральным директором проекта стал российский тренер Валерий Газзаев.