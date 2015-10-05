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    • Гендиректор «Торпедо»: «Вопрос отставки Карпина даже не обсуждался»

    Гендиректор «Торпедо»: «Вопрос отставки Карпина даже не обсуждался»

    Генеральный директор армавирского «Торпедо» Сурен Мкртчян опроверг слухи о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

    «Вопрос отставки Валерия Карпина руководством «Торпедо» даже не поднимался и не обсуждался. Действительно, в турнирном плане мы находимся в непростой ситуации, конечно же, результатом мы довольны быть не можем, но считаем, что именно мы вместе с Валерием Карпиным должны искать выход из этого положения и улучшать наши спортивные результаты», – заявил Мкртчян.

    Источник: Р-Спорт

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    05.10.2015 13:42
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