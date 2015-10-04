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    Черышев пропускает мадридское дерби

    Полузащитник «Реала» Денис Черышев не выйдет на поле в матче против «Атлетико». Главный тренер «галактикос» Рафаэль Бенитес оставил россиянина вне заявки на этот матч.

    В стартовом составе «Реала» на поле выйдут Кейлор Навас, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Каземиро, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

    На скамье запасных поединок начнут Кико Касилья, Альваро Арбелоа, Начо, Гарет Бэйл, Матео Ковачич, Хесе и Лукас.

    «Бомбардир.ру» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Атлетико» – «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 21:30
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    Комментарии (3)
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    fanat-vrn
    1443987968
    Практически после каждого матча "Реала" возникает вопрос: "зачем Бенитес оставлял Черышева?”, ибо Денис даже в заявку на матч редко попадает, об выходе на поле и речи нет
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    ologreds
    1694997048
    numo444400
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