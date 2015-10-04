Черышев пропускает мадридское дерби

Полузащитник «Реала» Денис Черышев не выйдет на поле в матче против «Атлетико». Главный тренер «галактикос» Рафаэль Бенитес оставил россиянина вне заявки на этот матч.

В стартовом составе «Реала» на поле выйдут Кейлор Навас, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Каземиро, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

На скамье запасных поединок начнут Кико Касилья, Альваро Арбелоа, Начо, Гарет Бэйл, Матео Ковачич, Хесе и Лукас.

«Бомбардир.ру» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Атлетико» – «Реал».