«Атлетико» - «Реал». Онлайн-трансляция

"Атлетико" и "Реал" суперматчем закрывают 7-й тур Примеры. Любые разговоры перед мадридским дерби лишние - команды все решат на поле.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Реал". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 21:30, не пропустите!