РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Амкар»

«Локомотив» в 11-м туре Премьер-лиги разгромил на своем поле «Амкар» со счетом 3:0. Голы в этом поединке забивали Александр Коломейцев, Александр Самедов и Алексей Миранчук.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коломейцев, 27; 2:0 – Самедов, 77; 3:0 – Миранчук, 85.

Локомотив: Гильерме, Денисов (Янбаев, 73), Пейчинович, Михалик (Лошагов, 46), Шишкин, Касаев, Тарасов, Ндинга (Миранчук, 61), Коломейцев, Самедов, Ниассе.

Амкар: Селихов, Занев (Зайцев, 17), Белоруков, Арзуманян, Бутко, Идову (Йовичич, 62), Огуде, Шаваев, Баланович, Прудников, Чума (Пеев, 46).

Предупреждения: Огуде, 15.