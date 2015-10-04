Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Кобелев: «Нам не забивали только одним местом — тем, на котором сидят»

    Кобелев: «Нам не забивали только одним местом — тем, на котором сидят»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев дал свой комментарий после поражения от ЦСКА (0:2).

    «Футбол складывается из моментов. Можно всю игру плохо играть, забить мяч с рикошета и выиграть. Мы прекрасно знали, что ЦСКА славится тем, что в атаке имеет индивидуально очень острых игроков, которые могут сделать гол из ничего. После игры я сказал, что нам не забивали только одним местом — тем, на котором сидят. Непонятно какие мячи нам забивают, второй гол ЦСКА в сегодняшнем матче тому подтверждение.

    Унывать ни в коем случае не будем, упаднического настроения у нас нет. При этом необходимо анализировать и понимать, что для становления команды необходимо определенное время, которого мы, к сожалению, не имеем. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. А корректировки должны быть следующими — стабилизация состава, индивидуальный подход к каждому игроку, создание костяка команды на несколько лет вперед», — заключил Кобелев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2015 17:19
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    bu.dda
    1443968608
    Успехов в этом нелёгком деле. Команда на базе российских игроков нужна.
    Ответить
    Витус Беринг
    1443970717
    Дайте Андрюхе поработать !!!
    Ответить
    Viktor41
    1443971262
    Андрей, зря вы о пятой точке. ЦСКА сегодня победил на классе. Ваша команда выглядит уже очень прилично. Правда, некоторые игроки как всадники без головы. Приведите их в чувство и пойдут голы. Успехов вам. Верим в вас.
    Ответить
    Kuhonnik
    1443975989
    Пора меняться местами: Динамо в ФНЛ, а Спартак-2 в Премьер-лигу. Спартак-2 уже заслужил в примере играть!
    Ответить
    чепушило
    1443979083
    Динамо лучше смотрелось, с реализацией плохо, а на что клуб африканских парней ниочем, у ЦСКА идёт явный спад и это хорошо
    Ответить
    ologreds
    1694997050
    numo444376
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+