Кобелев: «Нам не забивали только одним местом — тем, на котором сидят»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев дал свой комментарий после поражения от ЦСКА (0:2).

«Футбол складывается из моментов. Можно всю игру плохо играть, забить мяч с рикошета и выиграть. Мы прекрасно знали, что ЦСКА славится тем, что в атаке имеет индивидуально очень острых игроков, которые могут сделать гол из ничего. После игры я сказал, что нам не забивали только одним местом — тем, на котором сидят. Непонятно какие мячи нам забивают, второй гол ЦСКА в сегодняшнем матче тому подтверждение.



Унывать ни в коем случае не будем, упаднического настроения у нас нет. При этом необходимо анализировать и понимать, что для становления команды необходимо определенное время, которого мы, к сожалению, не имеем. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. А корректировки должны быть следующими — стабилизация состава, индивидуальный подход к каждому игроку, создание костяка команды на несколько лет вперед», — заключил Кобелев.