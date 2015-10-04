«Эвертон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Какое бы место не занимали соперники в турнирной таблице, матчи «Эвертона» с «Ливерпулем» всегда носили непредсказуемый характер. «Ириски» на данный момент опережают своего соперника на одно очко и в случае успеха выйдут на третье место в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Эвертон» – «Ливерпуль». Комментатор – Журин Владислав. Начало в 15:30, не пропустите!