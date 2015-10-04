Моуринью: «Я не хотел унизить Матича заменой»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал обратную замену полузащитника Неманьи Матича, которую он провел по ходу второго тайма матча восьмого тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:3).

«Я ни в коем случае не хотел унизить его. Я никогда не делаю этого ни в футболе, ни в жизни. Если такое случается, то, поверьте, это делается без злого умысла. Я люблю своих игроков, верю в них и знаю их уровень. Однако некоторые из них, и Матич в том числе, находятся не в лучшей форме. Сейчас он играет плохо, ему не хватает резкости и он совершает ошибки в обороне.

Рамирес отлично справлялся с Мане, но у него была желтая карточка, что при отсутствии должного опыта у арбитра было опасно для нас. Поэтому я решил выпустить Матича. После второго гола нам были нужны изменения, и я решил выпустить второго форварда вместо полузащитника.

Оскар был нужен нам как креативный игрок. Фабрегас имеет опыт игры в «Барселоне» и умеет справляться с серьезным давлением. Даже не в лучших кондициях он всегда демонстрирует высочайшую эмоциональную устойчивость. Поэтому я принял решение снять Матича, но не нужно искать в этом какие-то скрытые мотивы. Я люблю этого игрока, и у нас с ним отличные отношения», – сказал Моуринью.