«Уфа» – «Краснодар». Онлайн-трансляция

«Уфа» и «Краснодар« находятся в разных весовых категориях, однако домашний для уфимцев статус матча и неудачные выступления быков в последнее время, плюс загруженность подопечных Олега Кононова на евроарене, уранивают шансы соперников в предстоящей встрече. Не стоит забывать, что в минувшем первенстве «Уфа», пребывая в статусе дебютанта, нанесла «Краснодару» сенсационное поражение в гостях. Сейчас для подопечных Игоря Колыванова каждый матч, словно последний, поэтому недооценивать хозяев никак нельзя.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» – «Краснодар». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:00, не пропустите!