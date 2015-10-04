Нигматуллин: «Семак готов возглавить «Зенит»

Бывший вратар сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Сергей Семак готов заменить Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Зенита».

– Расставание с Боашем неизбежно? Или могут все переиграть в последний момент, как с Данни?

– Думаю, уйдет.

– Если б от вашего слова зависело, кто будет тренировать «Зенит» – чью фамилию назвали бы?

– Семак, конечно!

– Потянет?

– Еще как потянет. Семак уже готов. Мне казалось, Черевченко не готов, а у него вон как пошло – на втором месте идет! Никаких предпосылок, чтоб скатились вниз. Игорь вообще для меня – открытие номер один этого чемпионата. Никогда не замечал, что он расположен к тренерской работе. А Семак и с Капелло поработал, и с Виллаш-Боашем… У него свое видение футбола. Вообще, глубокий человек, интеллектуал. Это не так часто встречается!