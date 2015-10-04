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    Нигматуллин: «Семак готов возглавить «Зенит»

    Бывший вратар сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Сергей Семак готов заменить Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Зенита».

    – Расставание с Боашем неизбежно? Или могут все переиграть в последний момент, как с Данни?

    – Думаю, уйдет.

    – Если б от вашего слова зависело, кто будет тренировать «Зенит» – чью фамилию назвали бы?

    – Семак, конечно!

    – Потянет?

    – Еще как потянет. Семак уже готов. Мне казалось, Черевченко не готов, а у него вон как пошло – на втором месте идет! Никаких предпосылок, чтоб скатились вниз. Игорь вообще для меня – открытие номер один этого чемпионата. Никогда не замечал, что он расположен к тренерской работе. А Семак и с Капелло поработал, и с Виллаш-Боашем… У него свое видение футбола. Вообще, глубокий человек, интеллектуал. Это не так часто встречается!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2015 08:42
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    Комментарии (10)
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    Garrincha58
    1443942420
    Локомотив скоро скатится им просто везет Черевченко сдесь не причем а Семаку рановато такую команду возглавлять с такими как Халк Гарай Витсель им нужен авторитет а Семак порка что его не заработал он может и в авторитете но только у наших и то не у всех
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    Misha78
    1443957453
    Я только за, как минимум хуже не будет.
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    Старый Пью
    1444040972
    Пора. Все поддержат. Насчет с Нового года - будет зависеть от результата в ЛЧ. Если выйдем из группы - Боашу дадут доработать (и это будет правильно) до ... момента вылета из плей-офф :-) А следующим летом как влепят 3+8 - так и останутся из легионеров только Гарай, Нету и Данни. А с ними и Семак нормально поработает.
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    Старый Пью
    1444041021
    Вот только плей-офф ЛЧ нам с лимитом 3+8 не увидеть будет никогда ...
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    ologreds
    1694997052
    numo444333
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