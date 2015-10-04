Моуриньо: «Лофтус-Чик может выйти в старте через две недели»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после поражения от «Саутгемптона» (1:3) в матче восьмого тура АПЛ рассказал, что готов предоставить шанс проявить себя молодым игрокам.

«Да. Я стою перед нелегким выбором. В трудной ситуации мне нужно все взвесить и принять решение о том, что лучше для команды — опыт или молодость. Смогут ли опытные игроки справиться с давлением?

Вы моментально отмечаете все изменения. Если вместо Терри выходит Зума, мне тут же начинают задавать вопросы, почему не играет капитан.

То же самое и в ситуации с Рубеном (Лофтус-Чиком). Рубен, Матич, Рамирес, Фабрегас — кто из них сможет лучше противостоять давлению? Я уверен в Фабрегасе. Но, возможно, ситуация настолько плоха, что молодые игроки будут ощущать меньше давления, чем когда команда находится наверху и борется за чемпионство.

Конечно, я не буду бросаться в крайности и выпускать по пять-шесть юниоров, но, думаю, Рубен готов к основе в большей степени. Если через две недели все пойдет нормально, он выйдет в старте. Я планирую дать ему провести несколько игр, чтобы помочь обрести уверенность и закрепиться в основе», – сказал Моуринью.