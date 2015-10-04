«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция

ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате, однако расслабляться подопечным Леонида Слуцкого никак нельзя. В матче с «Динамо» армейцы выглядят явным фаворитом, но если мы обратимся к статистике, то увидим, что бело-голубые в последнее время являются самым неудобным для ЦСКА соперником. Шутка ли сказать – последнюю победу в чемпионатах над Динамо армейцы одержали еще в 2009 году, после чего в 12 матчах добились пяти ничьих, а еще семь игр проиграли.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – ЦСКА. Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!