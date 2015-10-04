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    Моуринью: «Виллиана стошнило»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о причинах, по которым он заменил Виллиана во втором тайме матча восьмого тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:3). Виллиан забил единственный мяч лондонцев в этой игре, и его уход с поля вызвал неудовольствие трибун «Стэмфорд Бридж».

    «Фанаты освистали замену Виллиана, и я понимаю их. Я бы поступил так же, если бы не знал, что у него были проблемы со здоровьем: его стошнило в перерыве. Доктор сказал, что ему будет сложно продолжать играть. Фанаты свистели, даже не зная, что на самом деле происходит. И на их месте я бы тоже свистел, ведь команда не показывает тех результатов, которых мы все хотим», – говорит Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    04.10.2015 00:51
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    Комментарии (4)
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    roman230582
    1443909730
    К чему такие откровения
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    Z O D I A C
    1443910002
    Ага, тошнило и тянуло на солёненькое. Еще бы, после такого вы.бона.
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    umunw
    1443935506
    недавно нарыл капли от которых секс стал в разы лучше, дольше и ярче (теперь и моя довольна и я себя чувствую самцом). Это реально секрет мужского величия, вот о нем уже и в журнале написали, вот читайте --- http://ori.click/maximum
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    ologreds
    1694997053
    numo444314
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