Песьяков: «Я всегда своей игрой доволен»

Вратарь «Анжи» Сергей Песьяков прокомментировал свою игру в матче 11-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:1). В частности, голкипер рассказал о двух эпизодах, когда он спас команду от гола.

«В конце первого тайма я предугадал действия Кулика. Мне повезло. А во втором тайме просто игра по мячу», – рассказал Песьяков.

Вратарь доволен собой и пребывает в хорошем настроении.

«Я всегда своей игрой доволен, но отношусь к себе критично. Настроение хорошее, несмотря на результаты. Будем надеяться, что с новым тренером заработаем очки».

Также футболист высказался об отличиях игры «Анжи» от игры «Спартака», которому принадлежат права на Песьякова.

«Если говорить про игру ногами, то тут этого нет. Стараемся играть проще. Но мне ближе спартаковская игра».