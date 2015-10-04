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Моуринью: «В мире нет тренера лучше меня»

4 октября 2015, 00:07
43

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что ни при каких условиях не подаст в отставку. Напомним, сегодня лондонцы потерпели очередную неудачу, уступив дома «Саутгемптону» со счетом 1:3.

«Я ни за что не подам в отставку. У «Челси» не может быть тренера лучше, чем я. В мире много тренеров того же уровня, что и я, но лучше меня нет никого. Так что шансов на то, что я сбегу, нет», - говорит Моуринью.

Такое решение португалец объясняет двумя причинами.

«Во-первых, у меня есть профессиональная гордость, и я знаю, что я очень хорош в своем деле. Во-вторых, я очень люблю этот клуб, а для клуба лучше, чтобы я остался. Поэтому я останусь».

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Англия Челси Саутгемптон Моуринью Жозе
Комментарии (43)
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Fc_Baikal
1443935266
На словах он Лев Толстой,а на деле х*й простой.
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Jimmy7
1443936643
Может тренер-то он и хороший, но с сегодняшними его результатами, кричать "Я лучший" - позорно.
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sir_Alex
1443937722
Похоже на истерию
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fenomen1983
1443939453
Придурок
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Der Valdi
1443939925
Лучше бы работу свою делал а не пизд.л
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Etiainen
1443940685
интересно, какие дураки пригласят его потом к себе тренировать, когда отсюда уволят)
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Antilimit
1443941470
Хорошим тренером можно назвать того,кто в условиях малого финансирования и посредственных игроков что-то выигрывает(к примеру,Бердыев),а не того,кто сидит на мешке денег с кучей топ-игроков и проигрывает тем же середнякам.Мое лично мнение-лучший тренер мира-Курбан Бекиевич.Если нет-пускай все эти муриньё гвардиолы и анчелотти попробуют занять с уфой призовое место и выйти в четвертьфинал ЛЕ.
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gigs84
1443947103
Жозе - лучший. Надеюсь скоро Челси вернется на свой уровень.
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mаestro
1443949415
Моуриньо выиграл Лигу Чемпионов с Порту, не сидевши "на мешке денег"
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murakami777
1443956249
ты лучший, Маур! продолжай в том же духе!...с благодарностью от всех болел Арсенала!)))
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