Моуринью: «В мире нет тренера лучше меня»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что ни при каких условиях не подаст в отставку. Напомним, сегодня лондонцы потерпели очередную неудачу, уступив дома «Саутгемптону» со счетом 1:3.

«Я ни за что не подам в отставку. У «Челси» не может быть тренера лучше, чем я. В мире много тренеров того же уровня, что и я, но лучше меня нет никого. Так что шансов на то, что я сбегу, нет», - говорит Моуринью.

Такое решение португалец объясняет двумя причинами.

«Во-первых, у меня есть профессиональная гордость, и я знаю, что я очень хорош в своем деле. Во-вторых, я очень люблю этот клуб, а для клуба лучше, чтобы я остался. Поэтому я останусь».