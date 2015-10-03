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    Витсель: «Посмотрим, что будет в матче ЦСКА и «Динамо»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал результат матча 11-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:0), победа в котором позволила зенитовцам сократить отставание от ЦСКА до пяти баллов.

    «Нашей целью сегодня было победить и вернуться в чемпионат. Мы добились нужного результата и счастливы. Посмотрим, что будет завтра в матче «Динамо» и ЦСКА. Перед встречей на «Петровском» мы, конечно, знали, что у «Зенита» равное количество очков с «Ростовом». Этот матч был очень важен для нас, но мы готовились к нему так же, как и к любой другой игре, ничего особенно не меняли, не вносили никаких новых элементов. Просто проделали хорошую работу как на тренировках, так и по ходу встречи», – говорит Витсель.

    По словам бельгийца, обыграть «Ростов» «Зениту» помогла самоотдача.

    «Дело не столько в мотивации, сколько в эмоциях, в том, насколько ты готов выложиться. В матче с «Ростовом» все бежали вперед, все готовы были и атаковать, и отрабатывать в защите. Когда мы играем так, все вместе, «Зенит» побеждает».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2015 20:42
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    Комментарии (6)
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    ФОКС АРМЕЙСКИЙ
    1443895163
    что такое витсель???
    Ответить
    джон базелон
    1443897217
    Думаю сыграют 1:1.
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    leva200683
    1443899277
    12 тур 16 октября, пятница 19:00 Кубань Зенит и попробуйте победить в этом матче
    Ответить
    antonovv
    1443946617
    Сократили они походу дела бухой забыл что локо не сыграл11тур
    Ответить
    ologreds
    1694997055
    numo444292
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