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    Сафонов: «Кержаков от «Ростова» не пропустит»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на результат матча 11-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом».

    «Ростов» будет упираться до последнего, но в пользу сине-бело-голубых сыграет фактор своего поля, плюс эмоциональный фон после игры Лиги чемпионов. Кроме того, мне кажется, что Михаил Кержаков заслужил право быть первым номером «Зенита» в этой встрече, и он проведет ее «насухо», – сказал Сафонов.

    Прогноз Алексея Сафонова на весь 11-й тур РФПЛ доступен здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 17:10
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