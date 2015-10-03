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    РФПЛ. Гола Попова хватило «Спартаку» для победы над «Мордовией»

    Московский «Спартак» переиграл саранскую «Мордовию» в выездном матче 11-го тура чемпионата России.

    Встреча завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник красно-белых Ивелин Попов.

    «Спартак» после этого успеха набрал 20 очков и временно поднялся на третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Мордовия» с семью очками осталась 14-й.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

    Мордовия (Саранск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) текстовый онлайн матча

    Гол: 0:1 – Попов, 4.

    "Мордовия": Чебану, Нахушев, Дудиев, Рыков, Фибель, Власов (Шипицын, 58), Махмудов (Сысуев, 75), Стеванович, Джалу (Игнатович, 46), Луценко, Мухаметшин.

    "Спартак": Ребров, Паршивлюк, Таски, Боккетти, Макеев, Д. Комбаров, Ромуло, Широков, Попов (Озбилиз, 68), Промес, Мовсисян (Зотов, 58).

    Предупреждения: Паршивлюк, 41. Мухаметшин, 73.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 16:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 3 октября 2015, 20:37

      На тоненького :~))

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 3 октября 2015, 18:14

      ОДНИМ ХОРОШИМ ЭПИЗОДОМ ВЫИГРЫВАТЬ ....РАЗВЕ ЭТО НОРМАЛЬНО ДЛЯ ЛЕГЕНДАРНОГО КЛУБА?

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2015, 17:30

      с победой! играли на результат.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Qweas 3 октября 2015, 16:50

      Уж "ХИМКИ" сумели обыграть недавно мордву.
      А в победе СПАРАКА никто и не сомневался.
      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +21

      3Алиев 3 октября 2015, 16:41

      Я ждал от Спартака более активной игры, гол забитый в начале матча пошел не на пользу

      2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 3 октября 2015, 16:33

      АЛЕНЬ И ТИТО!

      -2
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      Рейтинг: +81

      Любер > Krasnodar 123 3 октября 2015, 17:53

      Тебя как понять то, дружок? В прошлом сезоне выстрелили, и теперь уже крутые?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 > Любер 3 октября 2015, 19:09

      ЕЩЕ СТРЕЛЬНЕМ И В ЭТОМ СЕЗОНЕ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Krasnodar 123 4 октября 2015, 01:19

      Алень тебя по ходу воспитал и вырастил.Учись уважать людей-по крайней мере тех кто достиг намного большего чем ты инетовский словоблуд.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 3 октября 2015, 16:31

      Непонятная игра. Абсолютно равная, потом идее должно быть 0:0.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Сармат Ростов 3 октября 2015, 17:08

      Что ты написал?

      -1
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      Рейтинг: +81

      Любер 3 октября 2015, 16:27

      Не понятно действие тренеров. Игроки пешком ходят . Ладно в евро кубках играли бы. Да и платит игрокам клуб, а не сборные.

      0
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      Рейтинг: +7964

      Томик > Любер 3 октября 2015, 22:44

      Розгами сечь, и игроков и тренеров, за то что игроков не секут. "Пешком и бестолково" - вот девиз сегодняшнего матча. Пару лет жизни оставил перед телевизором. Казалось бы...суббота, матч с Мордовией(при всём уважении к этому клубу), спокойно посмотреть футбол, получить удовольствие, чайку выпить. Есть ещё вариант - палками по пяткам - до и после.

      0
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      Рейтинг: +11

      antoha spartak 3 октября 2015, 16:26

      молодцы

      1
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 3 октября 2015, 16:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нет пора возвращать Карпина,что за херня аутсайдерам то проигрываем то кое-как выигрываем играя на равных с аутсайдерами,какие призовые места могут быть???При карпине как не ругали его такого позора не было и всегда с медалями пускай серебренные и бронзовые,,,а сейчас тьма беспробудная какае-то

      -4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > slavutiq70 3 октября 2015, 17:10

      Сейчас для команды главное 3 очка,об игре будем говорить в конце сезона!Не важно как сыграли,главное победа!

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