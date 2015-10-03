Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Футболисты сборной Боливии прошли подготовку в военном колледже

    Футболисты сборной Боливии прошли подготовку в военном колледже

    Сборная Боливии по футболу в преддверии матчей отборочного раунда чемпионата мира 2018 года в России прошла подготовку в одном из военных колледжей страны.

    Футболисты в рамках подготовки прослушали лекции о гражданской ответственности, а также прошли обучение по стрельбе из винтовки.

    По словам главного тренера команды Хулио Сесар Бальдивьесо, таким способом он хотел напомнить подопечным, что они, как и солдаты должны выкладываться на поле на все 100 процентов вне зависимости от результата.

    Свой первый матч в рамках отбора на ЧМ-2018 боливийцы проведут 8 октября – против Уругвая.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Файдаэн_Шаз
    1443879518
    Игрокам ЦСКА в свое время после разгрома от Спартака устроили курс молодого бойца. В следующем матче "мясных" раскатали.
    Ответить
    ologreds
    1694997057
    numo444258
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+