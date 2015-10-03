Футболисты сборной Боливии прошли подготовку в военном колледже

Сборная Боливии по футболу в преддверии матчей отборочного раунда чемпионата мира 2018 года в России прошла подготовку в одном из военных колледжей страны.

Футболисты в рамках подготовки прослушали лекции о гражданской ответственности, а также прошли обучение по стрельбе из винтовки.

По словам главного тренера команды Хулио Сесар Бальдивьесо, таким способом он хотел напомнить подопечным, что они, как и солдаты должны выкладываться на поле на все 100 процентов вне зависимости от результата.

Свой первый матч в рамках отбора на ЧМ-2018 боливийцы проведут 8 октября – против Уругвая.