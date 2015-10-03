«Мордовия» – «Спартак». Широков и Попов сыграют с первых минут

Стал известны стартовые составы команд на предстоящий матч 11-го тура чемпионата Росси между саранской «Мордовией» и московским «Спартаком».

Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут на поле появятся полузащитники красно-белых Ивелин Попов и Роман Широков.

«Мордовия»: Чебану, Нахушев, Дудиев, Рыков, Фибель, Власов, Махмудов, Стеванович, Джалу, Луценко, Мухаметшин.

«Спартак»: Ребров (к), Паршивлюк, Таски, Боккетти, Макеев, Д. Комбаров, Ромуло, Широков, Попов, Промес, Мовсисян.

Матч «Мордовия» – «Спартак» начнется в 14:30 по московскому времени. Портал «Бомбардир» проведет видео- и текстовую трансляцию встречи.