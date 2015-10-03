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    • «Мордовия» – «Спартак». Широков и Попов сыграют с первых минут

    «Мордовия» – «Спартак». Широков и Попов сыграют с первых минут

    Стал известны стартовые составы команд на предстоящий матч 11-го тура чемпионата Росси между саранской «Мордовией» и московским «Спартаком».

    Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут на поле появятся полузащитники красно-белых Ивелин Попов и Роман Широков.

    «Мордовия»: Чебану, Нахушев, Дудиев, Рыков, Фибель, Власов, Махмудов, Стеванович, Джалу, Луценко, Мухаметшин.

    «Спартак»: Ребров (к), Паршивлюк, Таски, Боккетти, Макеев, Д. Комбаров, Ромуло, Широков, Попов, Промес, Мовсисян.

    Матч «Мордовия» – «Спартак» начнется в 14:30 по московскому времени. Портал «Бомбардир» проведет видео- и текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 13:35
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    Комментарии (3)
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    slavutiq70
    1443870523
    Нельзя их двоих ставить ,смешно даже как Аленичев не поймёт,Когда Попов один лучше получается
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    Любер
    1443883567
    Нормально играют, Попов забил даже. А Широков пешком по полю передвигается.
    Ответить
    ologreds
    1694997057
    numo444253
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