Вице-президент «Ростова» : «С мотивацией у игроков проблем нет»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал, что финансовые проблемы пока не сказываются на качестве игры команды.

— Команда относится с пониманием к сложившейся финансовой ситуации, не возникает серьезных проблем?

— Если видели последний матч с «Кубанью» (2:1), то все сами понимаете. Ведь там тоже было много разговоров на неделе, что якобы мы не выйдем на поле и прочее. Конечно, это никому не нравится. Вас бы устроило, если бы на работе были задержки по выплате зарплаты?

— Нет.

— Нас тоже. Но сейчас такие непростые времена, есть сложности. Слава богу, пока понимание присутствует. Все работают, результат вы видели и в Краснодаре, и в других матчах. Проблемы с финансами на этом никак не отразились.

— С мотивацией никаких проблем?

— Бердыев настраивает как надо. Но, конечно, готовиться лучше без этих проблем. Команда выступает лучше, когда игроки думают только о футболе.

— То, что губернатором Ростовской области выбран Василий Голубев, положительно отразится на команде?

— Василий Юрьевич нам много лет помогал. Это происходит с 2010 года. Надеюсь, в дальнейшем будет так же. Футбол в Ростове должен быть, Голубев все держит на контроле.