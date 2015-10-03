Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Вице-президент «Ростова» : «С мотивацией у игроков проблем нет»

    Вице-президент «Ростова» : «С мотивацией у игроков проблем нет»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал, что финансовые проблемы пока не сказываются на качестве игры команды.

    — Команда относится с пониманием к сложившейся финансовой ситуации, не возникает серьезных проблем?

    — Если видели последний матч с «Кубанью» (2:1), то все сами понимаете. Ведь там тоже было много разговоров на неделе, что якобы мы не выйдем на поле и прочее. Конечно, это никому не нравится. Вас бы устроило, если бы на работе были задержки по выплате зарплаты?

    — Нет.

    — Нас тоже. Но сейчас такие непростые времена, есть сложности. Слава богу, пока понимание присутствует. Все работают, результат вы видели и в Краснодаре, и в других матчах. Проблемы с финансами на этом никак не отразились.

    — С мотивацией никаких проблем?

    — Бердыев настраивает как надо. Но, конечно, готовиться лучше без этих проблем. Команда выступает лучше, когда игроки думают только о футболе.

    — То, что губернатором Ростовской области выбран Василий Голубев, положительно отразится на команде?

    — Василий Юрьевич нам много лет помогал. Это происходит с 2010 года. Надеюсь, в дальнейшем будет так же. Футбол в Ростове должен быть, Голубев все держит на контроле.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997057
    numo444245
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+