«Севилья» – «Барселона». Онлайн-трансляция

Еще не забыты перипетии фантастического по сюжету и результативности матча «Барселоны» и «Севильи» за Суперкубок Европы. В последних пяти встречах между сопеннрками было забито 28 мячей, так что есть основания полагать, что и эта игра окажется результативной. Травмы Лионеля Месси и Андреса Иньесты повышают шансы хозяев на успех, но для этого севильцам необходимо продемонстрировать свои лучшие качества.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Барселона». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!