Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Севилья» – «Барселона». Онлайн-трансляция

    Еще не забыты перипетии фантастического по сюжету и результативности матча «Барселоны» и «Севильи» за Суперкубок Европы. В последних пяти встречах между сопеннрками было забито 28 мячей, так что есть основания полагать, что и эта игра окажется результативной. Травмы Лионеля Месси и Андреса Иньесты повышают шансы хозяев на успех, но для этого севильцам необходимо продемонстрировать свои лучшие качества.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Барселона». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997058
    numo444233
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+