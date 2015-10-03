«Зенит» – «Ростов». Онлайн-трансляция

«Зенит» и «Ростов« набрали по 18 очков и после трети чемпионата являются соседями по турнирной таблице, располагаясь сразу за ЦСКА с «Локомотивом». После успешной игры в Лиге чемпионов хозяевам необходимо перестраиваться на игры внутреннего первенства, где, учитывая восьмиочковое отставние от армейцев терять очки крайне нежелательно.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Ростов». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 17:00, не пропустите!