Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Зенит» – «Ростов». Онлайн-трансляция

    «Зенит» и «Ростов« набрали по 18 очков и после трети чемпионата являются соседями по турнирной таблице, располагаясь сразу за ЦСКА с «Локомотивом». После успешной игры в Лиге чемпионов хозяевам необходимо перестраиваться на игры внутреннего первенства, где, учитывая восьмиочковое отставние от армейцев терять очки крайне нежелательно.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Ростов». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Любер
    1443882404
    Орлов красавец, вот жжёт мужичок.
    Ответить
    antoha spartak
    1443882469
    Калечный Зенит забил.
    Ответить
    antoha spartak
    1443882542
    Что будет делать Зенит когда Халк получит травму, у них же одни калеки
    Ответить
    Любер
    1443883182
    Ростов совсем мёртвый, блин
    Ответить
    ologreds
    1694997058
    numo444229
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+