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    Бубнов: «Уверен, Погребняка прорвет»

    Эксперт Александр Бубнов считает, что форвард «Динамо» Павел Погребняк в скором времени будет забивать голы в составе своей новой команды.

    «Когда забьет Погребняк? Не удивлюсь, если это случится как раз в ближайшем матче с ЦСКА. Вообще он может вписаться в любую команду. У него есть голевое чутье, он опытный игрок, но многое зависит и от того, как на него команда играет. Сейчас Погребняк прибавил: может и обвести, и передачу отдать, и прострелить. Просто никто не может адаптироваться к новой команде за короткое время. Но, думаю, скоро Павел с этой задачей справится. Тем более что динамовцам как раз нужен такой форвард — таранного типа. Уверен, Погребняка прорвет», – считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.10.2015 07:35
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1443855903
    все уже поздно рвать Павлюченко все ждали не дождались когда же того прорвет этим всем давно пора завязывать с футболом или заканчивать в ФНЛ да даже ПФЛ
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    ologreds
    1694997058
    numo444226
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