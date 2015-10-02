Моуринью: «Иванович не плачет – он не примадонна»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о своих отношениях с защитником команды Браниславом Ивановичем.

«Иванович любит говорить со мной о своих ошибках, и он не плачет. Он не плачет – он не примадонна, и я могу критиковать его. Мы обсуждаем, что ему нужно делать, чтобы стать лучше. Я не сомневаюсь в том, что он – мой лучший правый защитник, а также в том, что ему необходимо поработать над некоторыми аспектами своей игры в этом сезоне. Все просто», – говорит Моуринью.

По словам португальца, среди его подопечных принято спокойно реагировать на критику.

«Мы общаемся открыто. У нас нет плачущих примадонн. Каждый хочет играть хорошо, принимает критику, знает свою работу и понимает, что плохо для команды».