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    Моуринью: «Иванович не плачет – он не примадонна»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о своих отношениях с защитником команды Браниславом Ивановичем.

    «Иванович любит говорить со мной о своих ошибках, и он не плачет. Он не плачет – он не примадонна, и я могу критиковать его. Мы обсуждаем, что ему нужно делать, чтобы стать лучше. Я не сомневаюсь в том, что он – мой лучший правый защитник, а также в том, что ему необходимо поработать над некоторыми аспектами своей игры в этом сезоне. Все просто», – говорит Моуринью.

    По словам португальца, среди его подопечных принято спокойно реагировать на критику.

    «Мы общаемся открыто. У нас нет плачущих примадонн. Каждый хочет играть хорошо, принимает критику, знает свою работу и понимает, что плохо для команды».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.10.2015 22:11
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