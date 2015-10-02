Газзаев: «У «Спартака» есть все, чтобы играть в Лиге чемпионов»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал перспективы расширения российского представительства в турнирах УЕФА.

«Конечно, нам нужно три клуба в Лиге чемпионов. Чем больше команд у нас будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, тем выше будет уровень чемпионата. ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» должны набирать как можно больше очков для таблицы коэффициентов УЕФА текущего сезона. Желательно, чтобы к этим командам подтянулся «Рубин», – говорит Газзаев.

Кроме того, специалист считает, что в Лиге чемпионов должен играть «Спартак».

«Также считаю, что «Спартак» с его возможностями и инфраструктурой должен представлять Россию в Лиге чемпионов. У команды есть все для того, чтобы играть в главном европейском турнире».