Венгер угрожал сорвать предматчевую пресс-конференцию

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пригрозил прервать пресс-конференцию, посвященную матчу восьмого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Наставнику не понравился вопрос журналиста о Моуринью.

«Прошу прекратить это, иначе мы закончим пресс-конференцию», – сказал Венгер в ответ на вопрос о своем коллеге из «Челси».

Вопрос о выборе вратаря на матч также не пришелся по душе французу.

«Это скучный вопрос. Если так любопытно, то приходите на игру и сами увидите, кто будет в воротах. К сожалению, пресса стала предсказуемой, задаются одни и те же скучные вопросы».

Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье 4 октября. Начало в 18.00.