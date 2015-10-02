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    Венгер угрожал сорвать предматчевую пресс-конференцию

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пригрозил прервать пресс-конференцию, посвященную матчу восьмого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Наставнику не понравился вопрос журналиста о Моуринью.

    «Прошу прекратить это, иначе мы закончим пресс-конференцию», – сказал Венгер в ответ на вопрос о своем коллеге из «Челси».

    Вопрос о выборе вратаря на матч также не пришелся по душе французу.

    «Это скучный вопрос. Если так любопытно, то приходите на игру и сами увидите, кто будет в воротах. К сожалению, пресса стала предсказуемой, задаются одни и те же скучные вопросы».

    Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье 4 октября. Начало в 18.00.

    Источник: Guardian.com

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    02.10.2015 19:56
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    Комментарии (2)
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    salonik
    1443806705
    Как школьница, угрожающая убежать из дому))))
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    ologreds
    1694997060
    numo444187
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