Мовсисян отправился со «Спартаком» в Саранск

Сегодня «Спартак» отправился в Саранск на матч с «Мордовией» в составе из 18 игроков: Артeм Ребров, Антон Митрюшкин, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Владимир Гранат, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, братья Комбаровы, Ромуло, Роман Широков, Ивелин Попов, Арас Озбилиз, Зелимхан Бакаев, Александр Зотов, Квинси Промес, Юра Мовсисян, Александр Козлов.

В Москве остались Зе Луиш, Джано и Денис Глушаков, у которого микронадрыв икроножной мышцы.

Стоит напомнить, что матч «Мордовия» – «Спартак» состоится в субботу, 3 октября, в 14:30 по московскому времени.