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    «Сельта» – «Хетафе». Смотреть онлайн

    «Сельта» подходит к этому матчу в более выгодном свете, расположившись в турнирной таблице на четвертой строчке. «Хетафе» же пока не может похвастаться успехами, скатившись за шесть матчей ближе к подвалу в таблице. Однако, испанский чемпионат славен тем, что любая команда может дать отпор лидеру.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Сельта» – «Хетафе», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 20:22
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