«Сельта» – «Хетафе». Смотреть онлайн

«Сельта» подходит к этому матчу в более выгодном свете, расположившись в турнирной таблице на четвертой строчке. «Хетафе» же пока не может похвастаться успехами, скатившись за шесть матчей ближе к подвалу в таблице. Однако, испанский чемпионат славен тем, что любая команда может дать отпор лидеру.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Сельта» – «Хетафе», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30 по московскому времени.