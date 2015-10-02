Митрофанов: «Зенит» хотел бы видеть в своих рядах Кокорина»

Генеральный директор «Зенита« Максим Митрофанов не скрывает, что хотел бы видеть в рядах своей команды форварда сборной России и столичного «Динамо» Александра Кокорина.

«Кокорин – великолепный игрок с точки зрения тех футболистов, которые есть на российском рынке. Если посмотреть в Instagram Кокорина, вы увидите огромное количество вещей, которые он делает на отдыхе, которые может делать игрок только высочайшего уровня, который любит футбол и живет им. По разным причинам мы, к сожалению, не всегда видим такую феерию на поле. Это великолепный игрок, которого «Зенит» точно хотел бы видеть в своих рядах. Но он является футболистом «Динамо», насколько я знаю, очень предан этому клубу и его очень любит. Ионов когда-то был игроком «Зенита», теперь выступает в «Динамо». То же с Игорем Денисовым. Будет ли предметный разговор, не знаем ни я, ни Вы. Кокорин имеет колоссальный потенциал», – сказал Митрофанов.