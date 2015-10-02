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    • Митрофанов: «Зенит» хотел бы видеть в своих рядах Кокорина»

    Митрофанов: «Зенит» хотел бы видеть в своих рядах Кокорина»

    Генеральный директор «Зенита« Максим Митрофанов не скрывает, что хотел бы видеть в рядах своей команды форварда сборной России и столичного «Динамо» Александра Кокорина.

    «Кокорин – великолепный игрок с точки зрения тех футболистов, которые есть на российском рынке. Если посмотреть в Instagram Кокорина, вы увидите огромное количество вещей, которые он делает на отдыхе, которые может делать игрок только высочайшего уровня, который любит футбол и живет им. По разным причинам мы, к сожалению, не всегда видим такую феерию на поле. Это великолепный игрок, которого «Зенит» точно хотел бы видеть в своих рядах. Но он является футболистом «Динамо», насколько я знаю, очень предан этому клубу и его очень любит. Ионов когда-то был игроком «Зенита», теперь выступает в «Динамо». То же с Игорем Денисовым. Будет ли предметный разговор, не знаем ни я, ни Вы. Кокорин имеет колоссальный потенциал», – сказал Митрофанов.

    Источник: ТАСС

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    02.10.2015 14:54
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    Комментарии (13)
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    sir_Alex
    1443787571
    "Если посмотреть в Instagram Кокорина, вы увидите огромное количество вещей, которые он делает на отдыхе, которые может делать игрок только высочайшего уровня" - сильно сказано!
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    FKulagin
    1443790937
    Аж противно..
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    Garrincha58
    1443791607
    до сих пор не понимаю что так все видят в этом мажоре средненький игрочишка ну может быть чуток получше Дзюбы и то только за счет скорости а так два сапога пара а за бугром им вообще делать нечего если уж такие как Жирков и Аршавин там не заиграли то этим вообще делать нечего
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    Kollljan
    1443797833
    Кокорин не футболист!
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    HardPony
    1443802370
    на то он и зенит. собирает весь мусор лишь бы фамилия на слуху была.
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    KosSidFCZP
    1443805865
    на х... он нам не нужен
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    zenit747
    1443805892
    Когда же наконец адекватные болельщики дождутся умных людей в руководстве клуба, за 10 лет клуб не смог абсолютно никого продать, либо уходили приличного уровня за бесплатно, либо было пару исключений, например в виде Аршавина и Рондона, где клубы сами предложили за них приличные суммы. Полный провал этого лета для руководства клуба - непродажа Витселя за очень приличные ~25млн у.е. , когда этот игрок забивает раз в год, и является практически стоп-краном Зенита в начинании атак и контратак, практически не видем дальних пасов от него, всё ближайшему игроку до 10 метров, либо "гениальнейшие" пасы назад защитникам. Вобщем мечтаю, когда Зенит будет по европейски, в хорошем смысле этого слова, вести трансферную политику. Дай Бог, чтоб за него еще предложили подобные суммы в будущем, но это просто бревно..
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    stavr74
    1443806658
    хочет значит будет . и интересно кто хочет видеть тренер или митрофанов в составе бездарность
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    slavutiq70
    1443810426
    Да госденьги можно всех купить не свои не жалко,,,
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    ologreds
    1694997062
    numo444159
    Ответить
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