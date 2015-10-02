Галактионов назвал расширенный состав юношеской сборной России

Главный тренер юношеской сборной России (игроки 1998 года рождения) Михаил Галактионов назвал расширенный состав своей команды. Игроки будут готовиться к чемпионату мира-2015, который состоится в Чили с 17 октября по 8 ноября.

Вратари: Адамов («Краснодар»), Зириков («Динамо»), Максименко («Спартак»);

защитники: Гаврилов («Рубин»), Захаров («Чертаново»), Калугин, Матвийчук (оба – «Динамо»), Котов, Круговой (оба – «Зенит»), Кудрявцев (СДЮШОР «Зенит»), Татаев («Краснодар»);

полузащитники: Анисимов («Рубин»), Галанин, Лысов, Махатадзе (все – «Локомотив»), Кучаев (ЦСКА), Лелюхин («Динамо»), Ломовицкий, Цыганков (оба – «Спартак»), Плетнев («Зенит»), Прудников («Чертаново»);

нападающие: Денисов («Зенит»), Чалов (ЦСКА).

Все молодые футболисты отправятся на сбор в Уругвай, который пройдет с 6 по 15 октября. В итоговую заявку команды на турнир войдет 21 игрок.