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    • Галактионов назвал расширенный состав юношеской сборной России

    Галактионов назвал расширенный состав юношеской сборной России

    Главный тренер юношеской сборной России (игроки 1998 года рождения) Михаил Галактионов назвал расширенный состав своей команды. Игроки будут готовиться к чемпионату мира-2015, который состоится в Чили с 17 октября по 8 ноября.

    Вратари: Адамов («Краснодар»), Зириков («Динамо»), Максименко («Спартак»);

    защитники: Гаврилов («Рубин»), Захаров («Чертаново»), Калугин, Матвийчук (оба – «Динамо»), Котов, Круговой (оба – «Зенит»), Кудрявцев (СДЮШОР «Зенит»), Татаев («Краснодар»);

    полузащитники: Анисимов («Рубин»), Галанин, Лысов, Махатадзе (все – «Локомотив»), Кучаев (ЦСКА), Лелюхин («Динамо»), Ломовицкий, Цыганков (оба – «Спартак»), Плетнев («Зенит»), Прудников («Чертаново»);

    нападающие: Денисов («Зенит»), Чалов (ЦСКА).

    Все молодые футболисты отправятся на сбор в Уругвай, который пройдет с 6 по 15 октября. В итоговую заявку команды на турнир войдет 21 игрок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2015 13:42
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    Комментарии (3)
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    Старый Пью
    1443786725
    5 - Зенит, 4 - Динамо, 3 - Локомотив, 3 - Спартак, 2 - ЦСКА, 2 - Рубин, 2 - Краснодар, 2 - Чертаново
    Ответить
    андрей андреев
    1443803286
    Какое нафиг чертаново? Ростов на 5 месте-все плохо играют?
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    ologreds
    1694997062
    numo444152
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