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    Ионов: «Самый опасный в ЦСКА – Дзагоев»

    Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов пообещал, что команда будет бороться за путевку в еврокубки.

    – Приложим все силы для борьбы за выход в еврокубки. Есть путь через Кубок России, есть чемпионат страны, где от того же пятого места нас отделяет каких-то три очка. Сами допустили несколько обидных осечек, сами должны исправлять ситуацию, наверстывать упущенное. Наш ближайший соперник – ЦСКА, у которого получился отличный старт. Нас ждет очень интересная игра.

    ЦСКА уже много лет играет практически одним составом, новички добавляются крайне редко. Состав сыгранный, к тому же вернулся из аренды Думбия. В общем, ЦСКА сейчас не случайно лидирует. Наиболее опасен в их составе – Дзагоев«, – сказал Ионов.

    Напомним, что матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – ЦСКА состоится в воскресенье, 4 октября, в 13:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Динамо»

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    02.10.2015 12:11
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    Комментарии (2)
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    FduchFM
    1443786745
    Вернулся в аренду " к тому же вернулся ИЗ аренды Думбия."
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    ologreds
    1694997064
    numo444144
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